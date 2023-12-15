عاجل/ تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى هذا الموعد..

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى جلسة يوم 26 جانفي القادم مع رفض جميع مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، حسبما افادت به اذاعة موزاييك.

وسجلت جلسة اليوم الجمعة حضور محاميي الدفاع سواءا عن المتهمين أو القائمين بالحق الشخصي.

وطلب أحد محاميي دفاع المتهمين ضرورة الفصل في ملف القضية باعتبارها طالت على امتداد عدة أعوام دون البت في شأنها خلال الطور الابتدائي.

وتم تقديم اعلامات نيابة جديدة لمحاميي الطرفين، في حين طلب ممثل النيابة العمومية التأخير في انتظار استكمال تنفيذ الأحكام التحضيرية المأذون بها من طرف الدائرة المتعهدة، والتي قررت حجز ملف القضية اثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة والنظر في مطالب الافراج.