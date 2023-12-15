صور وفيديو/أخيرا في تونس: لحظة رفع الستار عن سيارة “KIA EV6” الكهربائية..

عاجل/ إصابة الصحفي وائل الدحدوح في غزة

فيديو/EV6: “كيا تونس” تطلق أول سيارة مائة بالمائة كهربائية..وهذه أسعارها..

العثور على ازياء أمنية قرب جبل السلّوم.. الحرس الوطني يكشف ويوضّح

تزامن عطلة الشتاء مع التقلبات الجوية: توصيات هامّة من وزارة الداخلية..

2023/12/15 أهم الأخبار, تونس, متفرقات

اصدرت وزارة الدّاخليّة اليوم الجمعة، بلاغا مروريا، اعلنت فيه أنهُ بمُناسبة العُطلة المدرسيّة والجامعيّة وتزامنها مع التقلبات الجوّية وتوقع نزول الغيث النافع بكميات هامّة، من المُنتظر أن تشهد عديد الطرقات كثافة في حركة المُرور وخاصّة خلال الأيّام التالية:
يوم السبت 16 ديسمبر 2023 بداية من السّاعة 10.00 إلى الساعة 22.00.
يوم الأحد 17 ديسمبر 2023 بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 22.00.
يوم الإثنين 01 جانفي 2024 بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 22.00.
لذا فإن الدعوة مُوجّهة إلى مُستعملي الطريق لاتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء السّياقة وذلك بـ:
– عدم الإفراط في السرعة.
– الإلتزام بمٌلازمة اليمين.
– الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.
– تجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.
– ضرورة إستعمال حزام الأمان.
– عدم نقل ركاب في وسيلة غير مُعدّة للغرض.
– الإنتباه عند شق الطريق من قبل المترجلين.
– عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.
هذا وتمّ وضع كل الإمكانيّات المادية والبشريّة اللازمة لإرشادهم ومُساعدتهم ويُمكنهم عند الضرورة الإتصال بهواتف النجدة التالية:
– 197 الأمن الوطني.
– 193 الحرس الوطني.
– 198 الحماية المدنيّة.
– 71.690.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.
-71.343.201 إدارة شرطة المرور.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn