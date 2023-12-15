تزامن عطلة الشتاء مع التقلبات الجوية: توصيات هامّة من وزارة الداخلية..

اصدرت وزارة الدّاخليّة اليوم الجمعة، بلاغا مروريا، اعلنت فيه أنهُ بمُناسبة العُطلة المدرسيّة والجامعيّة وتزامنها مع التقلبات الجوّية وتوقع نزول الغيث النافع بكميات هامّة، من المُنتظر أن تشهد عديد الطرقات كثافة في حركة المُرور وخاصّة خلال الأيّام التالية:

يوم السبت 16 ديسمبر 2023 بداية من السّاعة 10.00 إلى الساعة 22.00.

يوم الأحد 17 ديسمبر 2023 بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 22.00.

يوم الإثنين 01 جانفي 2024 بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 22.00.

لذا فإن الدعوة مُوجّهة إلى مُستعملي الطريق لاتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء السّياقة وذلك بـ:

– عدم الإفراط في السرعة.

– الإلتزام بمٌلازمة اليمين.

– الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

– تجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.

– ضرورة إستعمال حزام الأمان.

– عدم نقل ركاب في وسيلة غير مُعدّة للغرض.

– الإنتباه عند شق الطريق من قبل المترجلين.

– عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.

هذا وتمّ وضع كل الإمكانيّات المادية والبشريّة اللازمة لإرشادهم ومُساعدتهم ويُمكنهم عند الضرورة الإتصال بهواتف النجدة التالية:

– 197 الأمن الوطني.

– 193 الحرس الوطني.

– 198 الحماية المدنيّة.

– 71.690.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.

-71.343.201 إدارة شرطة المرور.