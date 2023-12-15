عاجل/ الإطاحة بشبكة دولية مختصّة في تدليس الوثائق الإدارية وتهريب المهاجرين



أذنت النيابة العمومية بتونس بالاحتفاظ بمجموعة اشخاص ومباشرة قضيتين عدليتن في حقهم، الأولى من أجل إقامة شهادة نٌصُ فيها على أمور غير حقيقية واستعمالها بصفة مادية والتدليس ومسك واستعمال مدلس، والثانية موضوعها افتعال ومسك واستعمال وتدليس شهائد علمية وأختام ووثائق صادرة عن إدارات عمومية تونسية.

حيث تمكنت مؤخرا مصلحة الأبحاث العدلية بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج من الإطاحة بشبكة دولية مختصّة في تدليس وثائق السفر وتهريب المهاجرين وافتعال شهائد علمية وأختام ووثائق صادرة عن إدارات عمومية.

وتمّ في مرحلة أولى إلقاء القبض على شخصين من العصابة بمطار تونس قرطاج بعد التفطّن إلى وجود تأشيرة سفر أوروبية مفتعلة بجواز سفر أحدهما من قبل مصلحة الإجراءات الحدودية ليتمّ على إثر ذلك مباشرة الابحاث بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية، حيث اعترف الأوّل بحصوله على التأشيرة بمبلغ مالي قدره 30 ألف دينار من مرافقه.

وبتعميق التحريات مع الطرفين أمكن التعريف بشخصين آخرين ينشطان ضمن الشبكة ليتمّ بعد التنسيق مع النيابة العمومية، القبض عليهما وحجز مجموعة كبيرة من المجسمات الورقية لأختام وزارات وإدارات عمومية تونسية ومستشفيات وجامعات عمومية وخاصّة ومجموعة كبيرة من الشهائد العلمية والحسابات البنكية المفتعلة، إضافة إلى عدد من مضامين الولادة وملفات خاصّة بطلب الحصول على تأشيرات سفر ومبلغ مالي قدره 755 أورو .