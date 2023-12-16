أوّل تعليق من شيرين بعد طلاقها الثاني من حسام حبيب..



انفصلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، بعد 5 سنوات من الزواج، وهو الطلاق الذي يحدث للمرة الثانية بين الثنائي.

وكشفت شيرين عبد الوهاب تفاصيل طلاقها من حسام حبيب، مشيرة إلى أن الطلاق تم رسميًا أمس الجمعة عقب صلاة المغرب بالقاهرة.

وأضافت شيرين عبد الوهاب لـ القاهرة 24، أن الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، مؤكدة أنها وحسام حبيب بصحة جيدة وبخير ولم تمر بأي أزمات نتيجة الانفصال ولم تعانِ مما حدث مثلما حدث في المرة السابقة.

كما أكدت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع القاهرة 24، أنها تحضر حاليًا لمجموعة من الأغاني ستقدمها لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في شهر أفريل عام 2018، في حفل بسيط اقتصر حينها على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من الثنائي، فيما نشبت العديد من الخلافات بينهما خلال فترة زواجهما.

وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما، وأعلنت الخبر حينها في بيان رسمي نشرته حينها عبر موقع إكس تويتر سابقًا، مشيرة إلى أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.