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صناعيو المرطبات يطلقون صيحة فزع: “وضعيتنا مزرية”..

2023/12/16 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أطلقت رئيسة الغرفة الوطنية لصنع المرطبات سامية ذياب نداء استغاثة لانقاذ القطاع المنظم قائلة ان وضعية محلات صناعة المرطبات مزرية أمام غلاء أسعار المواد الاولية اللازمة لممارسة النشاط ونقصها في السوق على غرار السكر و الحليب .
وقالت سامية ذياب في تصريح لاذاعة الديوان، ان عديد المحلات ستغلق أبوابها بحلول رأس السنة الميلادية اذا تواصلت الأزمة حيث أضحت غير قادرة على مواصلة العمل في ظل عدم اعتماد مقترحات الغرفة من قبل مجلس النواب و اقرار اداء جديد في قانون المالية لسنة 2024، مضيفة أن القطاع غير المنظم الذي لا يدفع أداءات للدولة سيكون أبرز مستفيد .
وبيّنت ذياب أنه سيتم عقد اجتماع مع سلطة الاشراف يوم الاثنين المقبل لسماع مقترحاتها بخصوص السبل الكفيلة بانقاذ قطاع المرطبات المنظم الذي ينشط به حوالي 30 بالمائة من العاملين في صنع المرطبات .

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