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إيران تنفّذ حكم الاعدام ضد “عميل بالموساد”

2023/12/16 أخبار عالمية, أهم الأخبار

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق شخص، صباح اليوم السبت، تمت محاكمته وإدانته في سيستان وبلوشستان بتهمة “الارتباط بأجهزة استخبارات أجنبية بما في ذلك الموساد”.
وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، “نفذ حكم الإعدام بحق عميل صباح اليوم حيث كان يتواصل مع الأجهزة الأجنبية، بما في ذلك الموساد، ويجمع معلومات سرية ويقوم بارسال الوثائق إلى الأجهزة الاجنبية، وخاصة الموساد”.
وفي سياق متصل، انعقدت في العاشر من شهر ديسمبر الجاري أولى جلسات محاكمة المواطن السويدي المحتجز في إيران يوهان فلودروس، بعدما تم توجيه اتهامات له تتعلق بجمع المعلومات لصالح إسرائيل.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في وقت سابق نقلا عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي والسويد أخفيا خبر اعتقال المواطن السويدي يوهان فلودروس في إيران، والذي كان يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، لأكثر من عام.

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