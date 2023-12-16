سيتم طرحه في العام الجديد: إليك مواصفات وسعر الخبز المدعّم الجديد..

قال رئيس منظمة الوطنية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الخبز بالألياف الغذائية الجديد سيتم طرحه بداية من السنة المقبلة.

واضاف الرياحي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم السبت، ان هذا الخبز الجديد هو حل مفصلي للفساد في قطاع الفارينة المدعمة مشددا على أن الدولة ستحقق أرباحا مالية من خلال هذا الإجراء وأن أزمة الصفوف أمام المخابز ستنتهي.

واكد الرياحي إن هذا الخبز صحي ويحتوي على عديد الألياف الغذائية، مشيرا الى أنه سيصبح لدينا من خلاله صنف جديد من مادة الفارينة الخاصة بالخبز المدعم وأن لوبيات الفساد في قطاع الفارينة المدعمة لن يعودوا قادرين على شراء هذا الصنف المدعم واستعماله غير محله من أجل تحضير المرطبات وغيرها وفق تقديره.

ودعا الرياحي إلى ضرورة أن يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ في أقرب وقت وأن يباع في المخابز، مشيرا الى أن سعر هذا الخبز المدعم سيكون 200 مليم فقط.

كما اوضح الرياحي على أنه لا يوجد فرق في طعم الخبز المعد كليا بمادة الفارينة وهذا الخبز الجديد الذي يحتوي فقط على 5% من مادة النخالة.