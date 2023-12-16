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عاجل/ قتلى ومصابون جرّاء انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان (صور)

2023/12/16 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

إنهار، صباح اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، جزء من سور المدينة العتيقة بولاية القيروان.
واسفر الحادث عن مقتل 3 اشخاص واصابة 2 اخرين تم نقلهم الى مستشفى الاغالبة، حسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة في تصريح لموزاييك.
وانهار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان بعد أشهر من صيانته، مخلفا اضرارا مادية.
وتحولت وحدات الحماية المدنية والوحدات الأمنية إلى مكان الحادثة وتم نقل المصابين إلى المستشفى فيما تدخلت جرافة لإزالة أكوام الحجارة.
كما تتواصل عمليات البحث عن والتثبت من وجود ضحايا اخرين تحت الركام.

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