عاجل/ احباط عملية تهريب معدّات تابعة للـ”ستاغ” (تفاصيل+صور)



افادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، انه وعلى اثر توفر معلومات مؤكدة مفادها اعتزام شخص أصيل ولاية القصرين تهريب معدات تابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز محل سرقة إلى بلد مجاور عبر جهة بوشبكة، تمّ للغرض نصب كمين محكم من طرف دوريات تابعة لفرقة الابحاث والتفتيش بفريانة و فرقة الحدود البرية ببوشبكة حيث امكن ضبط شاحنة ثقيلة محملة بـ660 عازل جهد كهربائي متوسط.

وبالتحري مع سائق الشاحنة انكر في بادئ الأمر علمه مصدر المعدات المحجوزة واستظهر للغرض بفاتورة مدلسة، مشيرا إلى أنّه يمتهن نقل البضائع بمقابل وليس له اي علاقة بالتهريب .

وواضافت الداخلية انه ةبتضييق الخناق عليه ومجابهته ببعض الأدلة الفنيّة اعترف بتسلّمه المعدات المذكورة من صاحب مخزن بجهة منوبة مجاور لمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الذي كلفه بنقلها قصد تهريبها.

وباستشارة النيابة العمومية بالقصرين ومدها بالحيثيات اذنت بالاحتفاظ بالمعني واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة الأبحاث.

