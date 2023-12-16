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تنشط ضمن شبكة دولية: إيقاف تونسية بحوزتها 600 غرام “كوكايين” في الجزائر

2023/12/16 أهم الأخبار, الجزائر, حوادث و قضايا

تم مؤخرا ايقاف شابة تونسية بمطار الجزائر العاصمة، وبحوزتها 600 غرام من “الكوكاين”.
وينتظر ان تمثل الشابة أمام القضاء الجزائري في 22 جانفي المقبل، لمتابعتها بتهم جناية استيراد المخدرات.
وتنشط الفتاة ضمن شبكة تضم 13 متهما أغلبهم نساء من أصول مغربية وتونسية، ونشط أفراد الشبكة قبل توقيفهم في مجال التهريب ونقل الممنوعات عبر عدة مطارات دولية من بينها مطار الجزائر، حسبما نشرته جريدة الشروق” المحلية”.
وبحسب ذات المصدر، فإن المتهمة تشتغل لحساب شاب برازيلي، حيث يتم نقل الكوكايين من البرازيل وتهريبها نحو المغرب بعد التوقف في الإمارات العربية والبرتغال والجزائر كمحطات عبور، عن طريق شحنها وحشوها في حمالات الصدر وملابس داخلية نسائية، لتتمكّن من تمويه عناصر الأمن في المطارات والإفلات من المراقبة، وحصولهن على مبالغ مالية كعمولة قدرت بنحو 2000 أورو.

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