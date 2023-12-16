العثور على أزياء أمنية على مقربة من جبل السلوم..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل

أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي، اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، عَرْض الأزياء الأمنيّة التي تم العثور عليها، منتصف هذا الأسبوع، على مقربة من جبل السلوم، على الاختبارات الجينية عبر فحص الحامض النووي ADN، لمعرفة أصحابها من الأمنيين.

ولفت القاضي النويوي في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أن الأغراض التي تم العثور عليها، بالقرب من مصب للنفايات، في منطقة محاذية لجبل السلوم، بالقصرين، تتمثل في عدد من القبّاعات والأزياء القديمة الحاملة لعبارة “شرطة”.

ويشار إلى أن جبل السلّوم يحتوي عدداً من فلول ما يسمّى “أجناد الخلافة” التابع لتنظيم “داعش” الإرهابيّ، والّذي سبق لجزء من إرهابيّيه الانتماء لما يسمّى بـ”كتيبة عقبة بن نافع” المبايعة لـ”تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي” الإرهابي، قبل الإنشقاق عنها.

وكانت المصلحة الجهوية المختصة بالقصرين، قد عثرت، في الأيام القليلة الفارطة، على أزياء أمنية، بالقرب من جبل السلوم.