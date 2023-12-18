عاجل/ تونس تستقبل دفعة ثانية من الجرحى الفلسطينيين مساء اليوم

غادرت طائرة مدنية تابعة للخطوط التونسية، صباح اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، في اتجاه مصر لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، وفق ما أفادت به المتحدثة بإسم الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة، لاذاعة الديوان.

واشارت ممثلة الهلال الاحمر التونسي إلى أنه من المنتظر أن تعود الطائرة إلى تونس مساء اليوم.

وحسب قراقبة فإن عدد المصابين الذين سيتمّ جلبهم إلى تونس لاستكمال العلاج سيكون أكثر من ضعف عدد المصابين الذين تم استقبالهم يوم 3 ديسمبر الجاري، مضيفة أنّه سيتمّ الإعلان عن عددهم النهائي حال إقلاع الطائرة من مصر.

وأكدت قراقبة أنه من بين المصابين القادمين إلى تونس المواطنة التونسية المصابة في فلسطين التي وجّه زوجها نداء استغاثة لمعالجتها.

وسيتم نقل المرضى والجرحى الفلسطنيين إلى المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بعديد الولايات على غرار صفاقس، سوسة ونابل وبن عروس .

يذكر انه في 3 ديسمبر الجاري استقبلت تونس 39 جريحا فلسطينيا لتلقي العلاج.