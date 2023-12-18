المواطنة التونسية التي توجّه زوجها بنداء استغاثة من غزة.. تصل اليوم الى تونس

أكدت المتحدثة بإسم الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة، انه من المنتظر ان تصل إلى تونس، مساء اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، المواطنة التونسية في غزة والتي وجّه زوجها نداء استغاثة للسلطات التونسية من اجل معالجتها.

واضافت قراقبة في تصريح لاذاعة الديوان، ان طائرة مدنية تابعة للخطوط التونسية، غادرت صباح اليوم الإثنين، في اتجاه مصر لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، مرجحة ان العدد سيكون أكثر من ضعف عدد المصابين الذين تم استقبالهم يوم 3 ديسمبر الجاري، مشيرة الى أنّه سيتمّ الإعلان عن عددهم النهائي حال إقلاع الطائرة من مصر .

واشارت قراقبة الى انه سيتم نقل المرضى والجرحى الفلسطنيين إلى المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بعديد الولايات على غرار صفاقس ، سوسة ونابل وبن عروس .

يذكر انه وبتاريخ 3 ديسمبرالجاري، استقبلت تونس دفعة اولى تضم 39 شخصا من الجرحى الفلسطينيين الذين اصيبوا جراء العدوان على قطاع غزة.