مياه الأمطار تتسرّب للمنازل بهذه المناطق من العاصمة.. والحماية المدنية تتدخّل

تدخل أعوان الحماية المدنية، منذ الساعة الخامسة من صبيحة اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، لضخ مياه الأمطار التي تسربت إلى 3 منازل موزعة بين بئر الزيتون بطبربة، وحميم المرناقية والعقبة التابعة لولاية تونس، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد سالم اليوسفي.

كما تم القيام بعدد من المعاينات واستطلاع الأماكن الزرقاء المألوفة والتعرف إلى ما تحتاجه من تدخلات ومنها توزيع أكياس الرمل للمنازل المهددة بتسرب المياه، مع اجلاء سيارة علقت بالمياه على مستوى شباو بوادي الليل.

ويتواصل في ذات الوقت، انعقاد اللجنة الجهوية الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة باشراف والي الجهة، واللجان المحلية باشراف معتمدي الجهة، تبعا لبلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي حول الحالة الجوية وتهاطل كميات هامة من الأمطار، وذلك بمتابعة الوضع اثر نزول الغيث النافع بكميات تراوحت في الجهة بين 21 و50 ملم.

وأضاف اليوسفي ان الجهود تركزت على أخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة الفيضانات، وحسن استعداد المصالح المعنية، وضبط خطط للتدخل مع تفعيل آليات التوقي للحيلولة دون تجمع مياه الأمطار، وأخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في إطار عمل اللجنة القائم على التوقي من الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة مع ضبط النقاط الزرقاء ذات الأولوية واتخاذ التدخلات العاجلة بشفط المياه إذا تطلب الأمر ذلك.

وأهاب المدير الجهوي للحماية المدنية باللمواطنين عدم المجازفة في الطرقات، بتخفيف السرعة، وتجنب الانزلاقات، وعدم عبور الأودية والمسالك الفلاحية ذات المنسوب العالي من المياه، وملازمة مزيد الحذر، وعدم الاقتراب من الأعمدة الكهربائية ، والبالوعات التي قد تشكل خطرا على حياة الجميع.

يُشار إلى انه تم تسجيل ارتفاع تدريجي في منسوب وادي مجردة ووادي شافرو، وفق معاينة مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فيما سجل فيضان وادي القصب على مستوى الأراضي الفلاحية بعيدا عن المناطق السكنية والطرقات، وسط استباشر الفلاحين بالغيث النافع الذي سيعود بالنفع على الموسم الفلاحي في الولاية المدرجة ضمن المناطق المجاحة في الموسم الفلاحي الفارط.