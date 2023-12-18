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عاجل/ من بينهم التونسية ايمان خضر: وصول الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين الى تونس

2023/12/18 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

وصلت مساء اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، الى تونس، الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين الذين اصيبوا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وحطّت طائرة الخطوط التونسية بالمحطة الثانية لمطار الحجيج بمطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مصر، وعلى متنها 52 جريحا ومرافقيهم فضلا عن التونسية إيمان خضر التي كان زوجها قد توجه بنداء استغاثة للسلطات التونسية من اجل اجلاءها ومعالجتها في تونس.
واستقبل الجرحى الفلسطينيين، كل من وزير الصحة علي مرابط ومدير الديوان الرئاسي مصطفى الفرجاني وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة وسفير فلسطين بتونس هايل الفهوم، الى جانب عدد من الاطباء والاطارات الصحية والهلال الاحمر التونسي والحماية المدنية، استعدادا لنقلهم الى المستشفيات وعدد من المصحات الخاصة.

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