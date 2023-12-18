وزير الصحة: سيتمّ إيواء الجرحى الفلسطينيين بالمستشفيات والمصحات في هذه الولايات

بيّن وزير الصحة علي مرابط ان عدد الجرحى الفلسطينين الذين وصلوا تونس مساء اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، يقدّر بـ 52 جريحا ومرافقيهم الى جانب الجريحة التونسية بغزة ايمان خضر.

واضاف الوزير في تصريح اعلامي، انه سيتم ايواء الجرحى بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بتونس الكبرى ونابل وسوسة وصفاقس.

واشار مرابط الى ان هذه الطائرة قبل مغادرتها تونس صباح اليوم، تم شحنها بكمية من المساعدات الغذائية والادوية والاغطية سيتم توجيهها الى الاشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

كما اكد مرابط انه يتم التنسيق مع السلطات المصرية لتستقبل تونس اعداد اخرى من الجرحى الفلسطينيين.

موزاييك

الصورة: روسيا اليوم