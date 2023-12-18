عاجل/هذا ما قرره القضاء حق 3 نقابيين أمنيين..

تولى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي اليوم الاثنين اعلام ثلاثة من أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بقراره التمديد في ايقافهم تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

ويجدر التذكير بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي كان أصدر منذ شهر ماي الماضي بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة من أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالاضافة الى صاحب مطبعة كائنة وسط العاصمة، وصاحب وكالة أسفار ، وذلك من أجل تهم تتعلق بخيانة المؤتمن والمشاركة في ذلك وغسيل الأموال بواسطة وفاق وذلك باستغلال خصائص الوظيف والإثراء غير المشروع والمشاركة في ذلك واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها والاضرار بالادارة.