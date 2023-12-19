لاعب مانشستر سيتي كالفين فيلبس محل اهتمام العديد من الفرق



أفاد تقرير صحفي إنقليزي أن هناك أكثر من 13 ناديا ترغب في ضم لاعب مانشستر سيتي كالفين فيليبس في فترة الانتقالات المقبلة (جانفي 2024).

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان نيوكاسل يونايتد وأكثر من 12 ناديا إنقليزيا وأوروبيا لديهم اهتمام بضم كالفين فيليبس, الذي يستعد للمغادرة نحو فريق آخر من اجل الحصول على فرصة اكبر للمشاركة كأساسي.

وأشارت ذات الصحيفة إلى أن فرصة اللعب في يوفنتوس تحت قيادة ماسيميليانو أليغري ما زالت تغري لاعب ليدز يونايتد السابق مؤكدة ” أن يوفنتوس سيبدأ مفاوضاته مع مانشستر سيتي من أجل جلب فيليبس”.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن المدير الرياضي ليوفنتوس كريستيانو جينتولي سيعقد اجتماعا مع نظرائه في مانشستر سيتي في أقرب وقت ممكن.

ويرغب يوفنتوس في ضم فيليبس على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر, مع خيار الشراء في الصيف.

وأفاد التقرير بأن أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد مهتمة أيضا بضم لاعب السيتي.