في اتصال هاتفي، رئيس الحكومة يقدم تعازيه الى رئيس مجلس الوزراء الكويتي

أجرى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب له خلاله، ولكافة أفراد عائلة الصُّبَاح وللشعب الكويتي الشقيق، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، عبّر رئيس الوزراء الكويتي عن بالغ تقديره لرئيس الحكومة، مثّمنا نبل مشاعره ومقدرا عاليا زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الكويت لتقديم العزاء، بما يجسد متانة وتجذر العلاقات الثنائية القائمة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.