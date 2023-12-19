خلاف بين مهاجرين من جنوب الصحراء ينتهي بجريمة قتل!

نشب مساء أمس الاثنين 18 ديسمبر 2023، خلاف بين مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في صفاقس على مستوى طريق المهدية كلم 10 ولم تعرف أسباب الخلاف بعد.

وأسفر الخلاف عن حالة وفاة وإصابة اثنين بإصابات خطيرة، وفق ما أفاد به هشام الكسيبي وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 لاذاعة موزاييك.

وقد تمّ نقل جثة الهالك إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، كما تم نقل المصابين وهما في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات ودوافع هذه الجريمة.