بعد القيروان.. انهيار سقف باب عتيق بهذه الولاية وتخوّفات من تكرّر الحادثة

اكد والي المنستير منذر بن سيك علي، وجود بعض التخوّفات من انهيار عدد من المباني العتيقة في الولاية جراء تهاطل الامطار بكميات كبيرة في الفترة الأخيرة في الجهة.

واضاف الوالي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء، انه تمّ اتخاذ جملة من الاجراءات في الغرض على مستوى الولاية واللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث، كما تمتّ الدعوة إلى مجابهة الحذر وتجنّب المرور من بعض الأماكن.

وأفاد الوالي بأنّ الجزء الذي إنهار من سقف باب حومة الطرابلسية العتيق في ولاية المنستير صباح اليوم، طال بعض الترميمات التي أجريت في السنوات الأخيرة وماتزال متواصلة.

وأكّد أنّ الولاية قامت اليوم بجرد لجميع المناطق التي تشكو مخاطر الانهيارات في كلّ من المنستير وقصر هلال ومكنين والوردانين وعديد المعتمديات الأخرى.

وبيّن أنّ المواقع الأثرية في المدينة تكون تحت مراقبة وإشراف المعهد الوطني للتراث وإدارة الشؤون الدينية وبلديات المكان.

ويرى منذر بن سيك علي أنّ ولاية المنستير كانت من أكبر ضحايا ”العشرية السوداء” من خلال إهمال المناطق الأثرية والاعتداء عليها وعن قصد، وفق تعبيره، قائلا: ”الاغتيال الحقيقي لمدينة المنستير وتراثها وهوّيتها تواصل طلية 30 سنة ”.

يذكر ان جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان، انهار السبت الماضي، مسفرا عن قتلى ومصابين.