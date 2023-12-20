احباط محاولة تهريب هذه المواد الخطرة من ميناء حلق الوادي..

قام أعوان الفرقة البحرية للديوانة تبعا لعمل استعلامي مفاده اعتزام بعض الأشخاص تهريب مواد مخدرة على متن إحدى البواخر لنقل المسافرين، وبإخضاع الباخرة المذكورة إلى التفتيش عند رسوها بميناء حلق الوادي والقادمة من ميناء مرسيليا.

وباستهداف بعض الأماكن المشبوهة بأرجاء الباخرة خاصة مكان رفع الفضلات، خلال عملية تفريغ الفضلات بإحدى الشاحنات بالمكان، تم التفطن لوجود جسم مشبوه داخل غلاف بلاستيكي أسود اللون فتم إنزاله من على الشاحنة وبتفحصه تبين أنه يحتوي على 12 كيسا بها مادة بيضاء اللون من مادة الكوكايين المخدرة وتزن إجمالا باعتبار اللف حوالي 6.2 كلغ .

وفي الحين تم استكمال عملية التفتيش لباقي أرجاء الباخرة والتنسيق مع أعوان المكتب الحدودي بحلق الوادي الشمالي قصد إحكام غلق المنافذ وتكثيف عمليات التفتيش عند النزول من الباخرة.

وبمواصلة التحري، تم حصر الشبهة في بعض الأشخاص نظرا لتحركاتهم المسترابة في نفس توقيت رفع الفضلات حيث تم اقتيادهم وكذلك سائق الشاحنة لمقرات عمل الفرقة البحرية للديوانة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة المحجوز والشاحنة والمشتبه فيهم على أنظار المصالح الأمنية المختصة لإستكمال إجراءات التتبع.