مدنين: رفضت الحديث معه فقام بقرصنة حسابها وإبتزازها بنشر معطياتها الشخصية!

تولت وحدة تابعة للحرس الوطني اليوم الاربعاء، إيقاف شخص عمد إلى ابتزاز امرأة بنشر معطياتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن رفضت الحديث معه.

وسيحال المعني على المجلس الجناحي من أجل استعمال أنظمة معلومات واتصال وبيانات تتضمن معطيات شخصية بهدف تشويه سمعة الغير والاضرار به ماديا ومعنويا طبقا للمرسوم 54، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة الابتدائية بمدنين لسعد الحر لاذاعة الديوان.

وحسب ذات المصدر، فان الشخص المذكور أقدم على قرصنة حساب المتضررة بعد أن رفضت في مرات سابقة الحديث معه وعمد إلى استعمال معطياتها الشخصية وصورها.

وبتقدمها بشكاية في الغرض تم تحديد هويته بعد القيام بالتساخير اللازمة وإيقافه من قبل الحرس الوطني بإذن من النيابة العمومية.