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بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 12): النتائج والترتيب

2023/12/20 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم الاربعاء :

الاربعاء 20 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – شبيبة العمران 2 – 1
ملعب القلعة
القلعة الرياضية – النجم الرادسي صفر – صفر
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة – جمعية اريانة 3 – صفر
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – مرجان طبرقة 1 – صفر
ملعب قربة
النادي القربي – نادي حمام الانف صفر – صفر
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل – هلال مساكن 1 – صفر

الترتيب ن ل
1-جندوبة الرياضية 26 11
2- شبيبة العمران 22 11
3-نادي حمام الأنف 21 11
4-النادي القربي 19 11
5-النجم الرادسي 18 11
6-أمل حمام سوسة 16 11
7-هلال مساكن 15 12
8-شبيبة القيروان 14 11
9 -مستقبل وادي الليل 13 11
10 جمعية اريانة 11 11
11-مرجان طبرقة 7 11
— القلعة الرياضية 7 11
– سبورتينغ بن عروس 6 11

المجموعة الثانية
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي – مكارم المهدية 2 – 1

الخميس 21 ديسمبر 2023
ملعب قابس
مستقبل قابس – هلال الشابة
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة – محيط قرقنة
ملعب صلاح الدين بن حميدة بتطاوين
اولبيك مدنين – اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب جربة
امل جربة – الملعب القابسي

الترتيب ن ل
1-الترجي الجرجيسي 26 11
2-مستقبل قابس 24 10
–هلال الشابة 24 11
4- الملعب القابسي 16 10
5-امل جربة 14 10
6-امل الرقبة بتطاوين 13 10
-سبورتينغ المكنين 13 10
8– مكارم المهدية 10 10
9-اولمبيك مدنين 9 10
–اولمبيك سيدي بوزيد 9 10
11- نسر جلمة 8 11
—نادي محيط قرقنة 8 10
13-مستقبل الرجيش 2 9

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