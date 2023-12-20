بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 12): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم الاربعاء :

الاربعاء 20 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى

ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – شبيبة العمران 2 – 1

ملعب القلعة

القلعة الرياضية – النجم الرادسي صفر – صفر

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة – جمعية اريانة 3 – صفر

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية – مرجان طبرقة 1 – صفر

ملعب قربة

النادي القربي – نادي حمام الانف صفر – صفر

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل – هلال مساكن 1 – صفر

الترتيب ن ل

1-جندوبة الرياضية 26 11

2- شبيبة العمران 22 11

3-نادي حمام الأنف 21 11

4-النادي القربي 19 11

5-النجم الرادسي 18 11

6-أمل حمام سوسة 16 11

7-هلال مساكن 15 12

8-شبيبة القيروان 14 11

9 -مستقبل وادي الليل 13 11

10 جمعية اريانة 11 11

11-مرجان طبرقة 7 11

— القلعة الرياضية 7 11

– سبورتينغ بن عروس 6 11

المجموعة الثانية

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي – مكارم المهدية 2 – 1

الخميس 21 ديسمبر 2023

ملعب قابس

مستقبل قابس – هلال الشابة

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة – محيط قرقنة

ملعب صلاح الدين بن حميدة بتطاوين

اولبيك مدنين – اولمبيك سيدي بوزيد

ملعب جربة

امل جربة – الملعب القابسي

الترتيب ن ل

1-الترجي الجرجيسي 26 11

2-مستقبل قابس 24 10

–هلال الشابة 24 11

4- الملعب القابسي 16 10

5-امل جربة 14 10

6-امل الرقبة بتطاوين 13 10

-سبورتينغ المكنين 13 10

8– مكارم المهدية 10 10

9-اولمبيك مدنين 9 10

–اولمبيك سيدي بوزيد 9 10

11- نسر جلمة 8 11

—نادي محيط قرقنة 8 10

13-مستقبل الرجيش 2 9