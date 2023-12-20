سفينة محملة بـ23 الف طن من السكر الأبيض الموجه للاستهلاك المنزلي والصناعي تصل في هذا الموعد الى ميناء بنزرت التجاري..

افاد مصدر جهوي مسؤول ببنزرت ان الميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة سيستقبل الاحد المقبل 24 ديسمبر السفينة “GOLDEN ID” (البالغ طولها 165 مترا)، محملة ب 23 الف طن من السكر الأبيض الموجه للاستهلاك المنزلي والصناعي المورد من الهند لفائدة الديوان التونسي للتجارة .

وأضاف ان جميع الاجراءات اللوجستية والبشرية الكفيلة بتسريع عمليات افراغ السفينة وشحن كميات السكر الى مصدرها “جاهزة بالكامل” وان منظومة العمل المينائي جاهزة ايضا منذ عودته للنشاط مع عودة الجسر المتحرك ببنزرت للعمل بصفة عادية عقب اجراء الإصلاحات وعمليات التجديد العصرية في منظومته الكهروميكانيكية.

يشار ان الحركة المينائية توريدا وتصدير بميناء بنزرت منزل بورقيبة، ما فتئت تتطور تدريجيا خلال الشهر الجاري وبنسق متصاعد ترجمته اعداد السفن القادمة والمغادرة للميناء والتي بلغت في اقل من شهر اكثر من 14 سفينة محملة بالعديد من المواد المتنوعة ولموجهة للتصدير الخارجي او التوريد للسواق الداخلية وأيضا المتوجهة والمغادرة للميناء عقب إتمام برامج التعهد والاصلاح عليها في المؤسسات ذات العلاقة والمنتصبة بالجهة .