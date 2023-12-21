عاجل/بشرى سارة للمواطنين بخصوص هاتين المادتين..وصول شحنتين..

أكّد المدير العام المساعد لديوان التّجارة، سامي بوعزيزي، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، أنّ العمل جارٍ لإعادة توفّر مادّة الأرز بالأسواق التونسية، مشيرا إلى أنّ المخزون الحالي يُقدّر بـ 780 طنا ويتمّ توزيع 60 طنا بعمدّل يومي.

وأشار سامي بوعزيزي إلى أنّه من المنتظر وصول شحنة من هذه المادة، في حدود الألف و900 طن، بتاريخ 26 ديسمبر الجاري.

و بيّن المتحدّث في سياق متّصل، أنّ مخزون القهوة الحالي يُقدّر بـ 680 طنا، وهو ما يكفي لاستهلاك عشرة أيام.

وكشف سامي بوعزيزي في تصريح لاذاعة موزاييك وصول شحنة من مادة القهوة،امس الأربعاء، تُقدّر بـ 650 طنا، فضلا عن كميات أخرى في حدود الـ 750 طنا، في انتظار التسريح الديواني، مشيرا إلى أنّ هذه الكميات تكفينا لمدّة تتراوح بين العشرين يوما والشهر، في انتظار وصول المزيد من الشحنات.