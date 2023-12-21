عاجل/ لافروف: قريبا.. إطلاق قمر اصطناعي تونسي ثاني وصناعة 5 أقمار جديدة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك في اطار الزيارة التي يؤديها الى تونس منذ امس الاربعاء وتمتد ليومين.

واكد الوزير الروسي في تصريح عقب القاء، وجود اهتمام متبادل بين تونس وروسيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة وخاصة في مجال استكشاف الفضاء.

واشار الوزير الى اطلاق القمر الصناعي التونسي للاتصال، عبر صاروخ حامل روسي .

واكد الوزير انه من المخطط اطلاق القمر الاصطناعي الثاني خلال العام القادم، الى جانب وجود اتفاقية بين شركتين روسية وتونسية لانتاج وصناعة 5 أقمار اصطناعية جديدة.

