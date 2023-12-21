عاجل/ تتعلّق بجرائم ديوانية ومصرفية: هذا ما قرّرته الدائرة الجناحية في قضية رضا شرف الدين..

مثل اليوم الخميس رجل الأعمال رضا شرف الدين، بحالة ايقاف، أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم ديوانية ومصرفية.

وقدم فريق الدفاع عن رضا شرف الدين الى هيئة الدائرة بما يفيد اتمام وانهاء اجراءات الصلح مع الطرف الشاكي، الديوانة التونسية، حسبما نقلته اذاعة موزاييك.

واثر سماع مختلف الأطراف قررت هيئة الدائرة حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة، وفق ما أفاد به جمال الحاجي محامي رضا شرف الدين، لموزاييك.