%29.. نسبة امتلاء السدود والبحيرات في هذه الولاية..

شهدت ولاية زغوان منذ نهاية الأسبوع الماضي، نزول كميات هامة من الأمطار، شملت مختلف مناطق الجهة أنعشت آمال الفلاحين في موسم فلاحي متميز، وساهمت في تعزيز طاقة الموائد المائية وتعبئة المنشآت المائية المختلفة .

وذكر مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أن نسبة امتلاء السدود والبحيرات بلغت إثر الأمطار الأخيرة 29 بالمائة، حيث بلغت 30 بالمائة بسد بئر مشارقة، الذي تقدر طاقة استيعابه بحوالي 41 مليون متر مكعب، و26 بالمائة بسد وادي الرمل الذي تتجاوز طاقة استيعابه القصوى 23 مليون متر مكعب، و20 بالمائة بالسدود الجبلية التي يبلغ عددها 18 سدا بطاقة استيعاب جملية في حدود 30 مليون متر مكعب، و40 بالمائة موزعة على 115 بحيرة جبلية بطاقة استيعاب جملية تقدر ب10 ملايين متر مكعب.

وأشار ذات المصدر الى أن الأمطار الأخيرة، لها انعكاسات هامة على الطاقة المائية السطحية والجوفية، حيث ستساهم في الحد من تراجع منسوب الموائد المائية وشح المياه، كما ستساعد على تنمية الثروة الحيوانية البرية، التي تراجعت في السنوات الأخيرة نتيجة انحباس الأمطار وشح المياه.