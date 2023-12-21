عاجل/من أجل “ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة”: إعفاء عُمدة بهذه الجهة..

عاجل/بشرى سارة للمواطنين بخصوص هاتين المادتين..وصول شحنتين..

منوبة/ حجز كميات هامة من المواد المُعلبة منتهية الصلوحية وغير صالحة للاستهلاك..

من بينهم جزائريان/حادث اصطدام بين سيارتين: وهذه حصيلة الجرحى..

العاصمة: حجز أموال ومصوغ مهرّب بقيمة جمليّة تفوق المليار

2023/12/21 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكّنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية بالتّنسيق مع مكتب الإستعلامات، إثر استغلال معلومة مفادها تورّط أحد الأشخاص في عمليّة تبييض وتهريب أموال وكميّات من المصوغ، من حجز مبالغ هامّة من العملة التونسية والمصوغ من الذّهب والفضّة والألماس قدّرت إجمالا بما يفوق المليار ومائة وخمسين ألف دينار.
وأشارت الإدارة العامة للديوانة الى أن تفاصيل العمليّة تتمثّل في قيام أعوان إدارتي الأبحاث والإستعلامات الديوانية بتفتيش محلّ بجهة تونس الكبرى على ملك الشّخص المذكور وذلك إثر الحصول على الأذون القضائية اللازمة، وأفضت عملية التّفتيش إلى العثور على مبلغ مالي تجاوز الـ 550 ألف دينارا مخفيا داخل صناديق لحفظ الأرشيف علاوة على ضبط كميّة من المصوغ من الألماس والذهب والفضّة المخفية وسط خزانة حديدية قديمة موجودة بين الأوعية البلاستكية قدّرت قيمتها التقديرية قبل تعييرها بما يناهز الـ 600 ألف دينار ولا يملك صاحب المحلّ في شأنها أيّة وثيقة تثبت مصدرها.
وتمّ إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بحجز المبالغ المالية والمصوغ وتحرير محضر في الغرض كما يجري استكمال الأبحاث بشأن وثائق لممتلكات عثر عليها وسط المحل يشتبه في كونها مفتعلة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn