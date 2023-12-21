إستئناف حركة المرور بجميع الطرقات المقطوعة في هذه الولاية..

استؤنفت، اليوم الخميس، حركة المرور بشكل عادي على مستوى جميع الطرقات بعد استكمال إعادة فتح الطريق الجهوية رقم 90 الرابطة بين المكنين وسيدي بنور، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان أيمن اللطيف صحفية « وات ».

واضاف انه لم تعد هناك أية طرقات مقطوعة، بعد انخفاض منسوب المياه وتدخل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، مشيرا إلى انه تم تسجيل « ضرر بسيط » على مستوى مدركة الساحل في إحدى النقاط الكيلومترية والمتمثل في تآكل حاشية الطريق بجانب إحدى المنشآت المائية وقد تدخلت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بوضع الردم والعلامات العمودية، حفاظا على سلامة مستعملي الطريق.

وكانت الجهة سجلت خلال الليلة الفاصلة بين 19 و20 ديسمبر الجاري، انقطاع عدد من الطرق نتيجة نزول الأمطار، تواصل من الساعة السادسة من مساء 19 ديسمبر الجاري إلى غاية صباح اليوم، بالنسبة للطريق الجهوية رقم 90، في حين تمت اعادة فتح بقية الطرق منذ يوم أمس.

وشمل انقطاع حركة المرور الطريق الجهوية رقم 90 الرابطة بين المكنين وسيدي بنور في اتجاه قصور الساف، حيث سجلت انقطاعات على مستوى النقطة الكلمترية رقم3 على مستوى وادي بورزين والنقطة الكلمترية رقم12، ونقطتين كيلومتريتين بالطريق الجهوية 95 الرابطة بين المكنين ومنزل فارسي، والطريق المحلية 867 الرباطة بين منزل فارسي في اتجاه عميرة الحجاج وعميرة التوازرة على مستوى ثلاثة نقاط كيلومترية، بسبب ارتفاع منسوب مياه المعابر المائية، والطريق المحلية 866 ، ومسلك السواسي الريدان وتدخلت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتجهيز الطرقات بالعلامات المرورية اللازمة كطريق مقطوعة وغيرها، لتنبيه مستعملي الطريق مع إعلام الحماية المدنية والحرس الوطني في الإبان لإتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب اللطيف.