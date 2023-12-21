تنبيه هام لمتساكني هذا الحي..

دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أصحاب المحلات السكنية بالتجمع السكني بحي السنابل بقبلاط، الذين تتوفر فيهم شروط التسوية للاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة، لتقديم مطالبهم لتسوية وضعياتهم العقارية.

وأفادت الوزارة في بلاغ، الخميس، بأن هذا الإجراء يأتي على إثر مصادقة اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات بباجة، على تقسيم حي السنابل، طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7جوان 2018، في اطار الحرص على تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.

ولفتت إلى أن مطالب التسوية العقارية تكون مرفوقة خاصة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية (أومن بطاقات تعريف المعنيين بالتسوية /حجة وفاة/ توكيل/.. عند الاقتضاء)، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار (عقد بيع، عقد هبة، كتب تنازل، حجة وفاة،…). وكذلك، وثيقة تفيد تشييد المحل السكني قبل سنة 2000(مثل وثيقة الربط بالشبكات العمومية كالماء أوالكهرباء أوقنوات التطهير أو وثيقة استخلاص الأداء الموظف على العقارات المبنية يكون تاريخها قبل سنة 2000…)، وفق نص البلاغ.