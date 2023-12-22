نابل/ الكشف عن منزل مُعدّ لتخزين المواد الغذائية المُدعمة..وهذا ما تم حجزه..

في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار والتهريب والمضاربة في المواد الغذائية وخاصمة منها المُدعمة توفرت معلومات لدى مركز الأمن الوطني بدار شعبان الفهري مفادها تعمد نفر استغلال منزله الكائن بشارع الحبيب بورقيبة نابل لتخزين كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تم التنقل الى المنزل المذكور رفقة أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة بنابل حيث أمكن حجز التالي:

– 15 كلغ من الأرز

– 110 كلغ من الفارينة

– 89 كلغ من السميد

– 420 كلغ من العجين الغذائي

– 75 كلغ من الكسكسي

– 106 كلغ من الشربة

– 828 علبة طماطم

بمراجعة النيابة العمومية بنابل أذنت بفتح محضر من أجل “مسك منتوجات مدعمة لبيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر الشروط” والإدارة الجهوية للتجارة بنابل متعهدة بالموضوع.