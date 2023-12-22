شاهد بالفيديو: حجز كميات هامة من المرطبات غير الصالحة للاستهلاك في ولايات مختلفة

افادت وزارة الداخلية فيبلاغ اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، بان الوحدات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بسوسة وبالتنسيق مع مصالح وزارتي الصحة و التجارة وتنمية الصادرات، تمكنت من حجز 1816 قطعة مرطبات معدة للبيع بمناسبة الإحتفال برأس السنة الإدارية بمخزن عشوائي و655 كلغ من السكر المدعم وحوالي 200 لترا من الزيت المدعم، وبمراجعة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بصاحب المحل.

كما تمكنت مؤخرا الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالفحص بإقليم زغوان من حجز248 قطعة مرطبات مخزنة بطريقة عشوائية كان يعتزم صاحبها توزيعها بمناسبة الإحتفال بالسنة الإدارية الجديدة، إضافة إلى حجز203 لترا من الزيت النباتيّ مجهولة المصدر، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لمصالح التجارة و الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بزغوان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وقد نظمت خلال الفترة الأخيرة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بمنوبة حملة مشتركة رفقة أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية لمراقبة محلات صنع وبيع المرطبات بجهة طبربة، حيث أسفرت الحملة عن حجز 285 قطعة مرطبات مجمدة و14 كلغ مرطبات مجمدة و13 صندوق مرطبات مجمدة غير صالحة للاستهلاك، وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة أذنت بإتمام اجراءات الاتلاف.

