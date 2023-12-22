نهاية أسبوع باردة وممطرة في هذه الدول العربية..

افاد المركز العربي للمناخ، اليوم الجمعة، بان صور الأقمار الصناعية تظهر تشكل كميات كبيرة من السحب شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تمتد لداخل الاراضي اللبنانية والسورية وصولاً الى شمال فلسطين .

وحسبما نشره المركز في تدونة على فايسبوك، فانه من المتوقع هذه الليلة ان تمتد الامطار لتطال معظم الاجزاء الشمالية من الاردن وفلسطين، وقد تمتد الى الاجزاء الوسطى مع صباح الغد .

وتستمر فرص الامطار في الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر وشمال ووسط العراق ووسط السعودية يوم غد السبت والاحد ايضاً وعلى فترات، بينما تكون الاجواء باردة بشكل لافت فوق الجبال .

وغرب سوريا لبنان وشمال الاردن وفلسطين، من المتوقع ان تتعرض لامطار غزيرة جداً والتي يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد احياناً .