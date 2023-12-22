حملة أمنية كبرى في سوسة..وهذه حصيلة الايقافات والمحجوزات..

نفذت الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بسوسة، حملة أمنية كبرى، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 251 شخصا مفتشا عنهم من العناصر الاجرامية الخطيرة والعناصر المشبوهة بترويج المخدرات وتبيض الاموال والسرقة.

وبحسب بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني، فقد أسفرت الحملة عن حجز 10 وسائل محل تفتيش، و06 بنادق صيد بدون رخص مسك، وكمية من قوارير الخمر ومبلغ مالي متأتيا من عائدات الترويج.

وأمكن للوحدات ذاتها، حجز كمية من الأقراص المخدرة، وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي وكمية من مخدر الكوكايين.

ما مكنّت االحملة من إحباط 07 عمليات تهريب وحجز بضاعة بقيمة 111 ألف دينار، بالإضافة إلى حجز حوالي 520 كغ من العجين الغذائي من أجل الإحتكار والمضاربة.