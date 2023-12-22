أكثر من 10 ملايين حساب بنكي في تونس..

تطور عدد الحسابات البنكية في تونس، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة 7ر1 بالمائة سنويا، ليتجاوز 10 ملايين حساب مع نهاية 2022، وفق ما أفاده البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2022 تم نشره، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.

وبلغ في نهاية سنة 2022 عدد البطاقات البنكية الموزعة، نحو 6ر6 مليون بطاقة، أي بمعدل زيادة سنوية بنسبة 4ر9 بالمائة خلال الفترة 2022/2018.

وارتفع في الوقت ذاته عدد أجهزة الصراف الآلي بمعدل 1ر3 بالمائة سنويا، ليصل إلى 3039 وحدة في نهاية سنة 2022

وفيما يتعلق بشبكة فروع البنوك، فقد تم تعزيزها لترتفع من 1992 فرعا إلى 2031 فرعا في موفى سنة 2022، أي فرع واحد لـ 5812 ساكنا مقابل فرع واحد لـ 5906 ساكنا في سنة 2021.

كما لفت البنك المركزي التونسي، إلى أن 67 بالمائة من فروع البنوك تتمركز في تونس الكبرى والوسط الشرقي.