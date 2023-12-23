عاجل/تنبيه لمستعملي الطريق بسبب الرياح القوية..

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها السبت، عن هبوب رياح قوية بمختلف ولايات الجمهورية.

ودعت في هذا الإطار، مستعملي الطريق إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك بالتعديل من السرعة، ترك مسافة الأمان، ملازمة اليمين وعدم وضع أشياء أو أمتعة بالعربات تحد من القدرة على التحكم في القيادة.

وبالنسبة للشاحنات الثقيلة فقد دعتهم إلى التأكد من تثبيت الحاويات والمجرورات باستعمال المزالج الملتوية.

وأشار البلاغ إلى أنه بإمكان مستعملي الطريق الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية :

71963512

71960448

كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193)