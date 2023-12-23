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قابس/ القبض على مروّج مخدّرات وحرفائه مع حجز صفيحة من مخدّر الزطلة..

2023/12/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرط العدلية بقابس المدينة بعد جملة من التحريات من تحديد مكان تواجد أحد الأنفار الضالعين في مجال ترويج المخدّرات بالجهة والقبض عليه رفقة آخر بمقر سكناه بعد التنسيق مع النيابة العمومية.

بتفتيش المنزل عُثر على صفيحة من مخدّر الزطلة وعدد 09 قطع من ذات المخدّر ومبلغ مالي قدره 205 دينار وعدد 02 هواتف جوّالة وعلبة زجاجية بها مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مادة مخدرة.

هذا وأمكن القبض على نفرين آخرين بعد نصب كمين لهما (حرفاء لدى المعني) كانا بصدد الاتصال به هاتفيا لغاية اقتناء المخدّر المذكور لاستهلاكه.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.

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