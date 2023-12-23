شركة النقل بتونس تعد برمجة خاصة من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي

أعدّت شركة النقل بتونس، برنامجا خاصا لتأمين تنقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع في أفضل الظروف وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية بإقليم تونس الكبرى، وذلك مساهمة منها في لانجاح انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى يوم غد الأحد 24 ديسمبر 2023

وتتضمن البرمجة، وفق بلاغ صادر، السبت، عن الشركة، بالاضافة إلى تأمين نقل المنظمين والمشرفين على هذا الموعد الانتخابي من أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأسلاك النشيطة، في تسهيل نقل الناخبين من خلال دعم البرمجة العادية لأيام الأحاد على جميع خطوط شبكة الحافلات والشبكة الحديدية.

ويتمثل هذا الدعم، في تعزيز العرض بالنسبة إلى المناطق المعزولة ذات الكثافة على غرار نعسان والخليدية وجبل الرصاص من ولاية بن عروس وبرج التومي والشويقي من ولاية منوبة ومنطقتي الحسيان والبرارجة من معتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانة.

وسيعمل فريق ميداني، وفق المصدر ذاته، بالتنسيق مع القاعة المركزية للجولان التابعة لشركة النقل بتونس، على تنفيذ هذه البرمجة للتدخل الميداني الفوري عند كل طلب استثنائي أو مستجدّ لضمان حسن سير العملية الانتخابية.