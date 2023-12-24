منوبة/ القبض على شخصين بحوزتهما صواعق كهربائية وعلب غاز مشل للحركة..!!

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنوبة مفادها تحوّز أحد الأنفار بالجهة على صواعق كهربائية وعلب غاز مشل للحركة بغاية التفريط فيها بالبيع.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بإجراء جملة من التحريات الميدانية، أمكن التعريف بهوية المعني ومحل سكناه، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزل المظنون فيه معية الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بمنوبة و فرقة الطريق العمومي بالمنطقة أين تم القبض عليه ونفر ثانٍ، بتفتيش المنزل عُثر على عدد 11 صاعق كهربائي ، 03 علب غاز مشل للحركة ومبلغ مالي قدره 370 دينار .

بالتحري معهما بعد أن تبيّن وأن أحدهما محل منشور تفتيش، أكدا وأنهما كانا ينويان التفريط في المحجوز بالبيع.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.