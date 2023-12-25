عاجل/اشتباكات عنيفة بين المقـاومة والإحتلال في مخيم البريج..

افادت وسائل إعلام فلسطينية إن المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تتصدى لمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومنذ عدة ساعات، تقصف الطائرات والمدفعية الإسرائيلية مخيمات البريج والمغازي والنصيرات (وسط قطاع غزة) بشكل عنيف للتمهيد لتوغل قوات الاحتلال، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين.

وقال الدفاع المدني في غزة إنه تمكن من انتشال 8 شهداء و14 مصابا حتى اللحظة، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، نتيجة للقصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل.

بدورها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن المدفعية الإسرائيلية تقصف محيط مدارس أبو حلو في البريج، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية في المنطقة.

الجزيرة نت