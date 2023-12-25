شركة السكك الحديدية: مُنتدب حديثا يُنقذ منظومة التحكّم الالكتروني من الانهيار

تمكن أحد فنيي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية المنتدبين حديثا، من التوصل بمفرده في محطة الرياض منتصف سنة 2023 إلى اعادة تشغيل منظومة التحكم في سير القطارات الرابطة بين برج السدرية والرياض ومستودع الصيانة ببرج السدرية.

ومع موفى السنة الحالية تمكن نفس الفني أيضا بمحطة تونس من اعادة تشغيل التجهيزات المتعلقة بمنظومة التحكم الإلكتروني في سير القطارات مما أنقذ هذه المنظومة من الانهيار ووضع حدا لتوقفها المتكرر الذي أثر سابقا، بشكل مباشر، على دقة مواعيد انطلاق السفرات ووصولها واضطرار الشركة إلى اعتماد الحلول اليدوية لضمان استمرارية حركة القطارات، حسبما افادت به الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

واشارت الشركة الى إن هذين الانجازين وبعد إجراء كل التجارب الفنية على منظومتي التحكم في سير القطارات بمحطتي الرياض وتونس، قد ساهما مباشرة في ضمان استمرارية تشغيل المنظومتين ومنع انهيارهما بالكامل فضلا عن الحد من التكلفة الباهظة لمصاريف الصيانة للشركة الأجنبية المصنعة للمنظومتين.

ووجهة الإدارة العامة تحية لهذه المبادرات الفردية الشجاعة التي قام بها أحد أبناء الشركة المجتهدين لما لها من وقع وتأثير مباشر على حسن سير استغلال القطارات، مشجعة الجميع على المضي قدما في نفس التمشي نظرا لما تمثله هذه البادرة من بارقة أمل في وقت تعيش فيه الشركة والقطاع صعابا وتحديات عدة.