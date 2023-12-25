تأجيل النظر في هذه القضية المرفوعة ضد شفيق جراية

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية الى شهر مارس القادم وذلك لانتظار نتيجة الاختبار الفني المأذون به من طرف الدائرة، حسبما افادت به اذاعة موزاييك.

ويتعلق ملف القضية ببناية تولى شفيق الجراية تشييدها بجهة البحيرة ويشتبه أن علوّها لم يحترم التراتيب المتعلقة بقانون الطيران المدني باعتبار قرب البناية من مطاري العوينة وقرطاج الدولي.

وتشمل قائمة المتهمين في ملف القضية شفيق الجراية وعباس محسن شيخ مدينة تونس سابقا وموظفا متقاعدا من بلدية تونس.