بيان من النهضة بخصوص الاقبال على الانتخابات المحلية

اعتبرت حركة النهضة، في بيان اليوم الاثنين، أن النتائج المصرّح بها لانتخابات المجالس المحلية (11.66 بالمائة) تثبت عدم شرعية هذه المجالس وعدم تمثيلها لإرادة الغالبية العظمى من الشعب التونسي وفشلا ذريعا في تعبئة الرأي العام لصالح المشروع السياسي للسلطة.

وأكدت أنّ “سلطة الإنقلاب مصرّة على تكرار الفشل، والمواصلة في نهج العزلة والانفراد، وفرض مسار لا يحظى إلا بدعم أقلية غير قادرة على إدارة الدولة فضلا عن نيل ثقة المواطنين” مشيرة إلى أن إعراض المواطنين عن الانتخابات ومقاطعتها بالنسبة العالية المعلنَة رفضًا للانخراط في المسار السياسي للسلطة الذي لم يعدْ يحظى بالتأييد حتى من قِبل جزءٍ ممّن كانوا محسوبين على الموالاة، ورفضًا من الشعب للتورّط في شهادة زور وإعطاء شرعية لمَن لا يستحقّها”.

وأشارت النهضة إلى أنّ المواطنين الذين اضطرّتهم السياسات الفاشلة لسلطة 25 جويلية للوقوف في الطوابير الطويلة أمام المخابز والمساحات التجارية للحصول على الرغيف وعلى المواد الأساسية لن يتسابقوا للإقتراع في ظلّ نظام يدمّر مكاسب ثورتهم ويقتل فيهم الأمل والثقة في المستقبل، حسب نص البيان.

يذكر أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات أعضاء المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.