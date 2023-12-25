محمد صلاح يحتفل بالكريسماس “بـحُزن”..

نشر لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، ومهاجم فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، تدوينة عبر حسابه على منصّة ‘إكس’ (تويتر سابقا)، دعا فيها إلى “عدم نسيان معاناة ضحايا الحرب على غزّة، وذلك خلال فترة عيد الميلاد”.

حيث نشر محمد صلاح صورة لشجرة عيد الميلاد، مرفوقة بالنص التالي:

“عيد الميلاد هي الفترة التي تجتمع فيها العائلات للاحتفال.. مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط خاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام هذه العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا معاناتهم. عيد ميلاد مجيد”.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST — Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2023