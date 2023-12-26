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عاجل/مُحاولة سرقة فرع بنكي بالمغيرة..وهذه التفاصيل..

2023/12/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأنه بناءً على تعهد الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بفوشانة إقليم بنعروس بالبحث في قضية عدلية موضوعها “محاولة سرقة فرع بنكي بالمغيرة” من طرف أحد الأشخاص الذي كان على متن دراجة نارية، وقد تبين أثناء المعاينات وجود تهشيم مستوى الباب الخارجي للفرع البنكي ومحاولة خلع الصراف الآلي.

وتمكنت مختلف وحدات المنطقة من تعقب الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم لموضوع الحال والأماكن التي يترددون عليها حيث أمكن التعريف به وعلى الأماكن التي يتردد عليها وتحديد مقر اقامته.

وتمت مراجعة النيابة العمومية في الغرض والحصول على الأذون القانونية اللازمة وتم إلقاء القبض عليه وحجز الدراجة المستعملة والبدلة التي كان يرتديها زمن ارتكابه للجريمة المبينة أعلاه والاحتفاظ به.

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