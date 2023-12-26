عاجل/بعد اغتيال أحد مستشاريها: إيران تهدّد إسرائيل..

علّقت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الاثنين 25 ديسمبر 2023 على اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، العميد رضا موسوي، إثر غارة إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن “طهران تدين هذه الخطوة الإرهابية بشدة وتعدها علامة أخرى على طبيعة الكيان الصهيوني”، حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وأضاف كنعاني، أن هذا الاغتيال يأتي استمرارًا لجميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، منتهكًا جميع القوانين الدولية، مؤكدا أن إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان الملائمين.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسي في وقت سابق إن “استهداف مستشار الحرس الثوري رضا موسوي، مؤشر آخر على إحباط الكيان الصهيوني”.

وأكد رئيسي في برقية عزائه أن “الكيان الصهيوني سيدفع حتمًا ثمن جريمته بحق العميد السيد رضي موسوي”، مشيرا إلى أن موسوي، كان رفيق درب قاسم سليماني.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أكد مساء الاثنين، مقتل “رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا”.

وقال الحرس الثوري إن ذلك جاء “خلال الهجوم الصاروخي الإجرامي الذي شنه النظام الصهيوني على دمشق”، مؤكدا أن “النظام الصهيوني الغاصب والوحشي سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد رفاق الجنرال قاسم سليماني، والذي كان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا”.

أ.ف.ب