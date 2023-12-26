مندوب السياحة في سوسة يطالب بتسوية وضعية الكازينوهات المُغلقة

شدّد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القْايد، على ضرورة حلّ الوضعيات الإدارية والقانونية العالقة للكازينوهات المغلقة منذ عدّة سنوات بالجهة والحسم في تسويتها قصد إعادة فتحها، وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

وأبرز القْايد دور قاعات الألعاب بالكازينوهات في جلب سيّاح أجانب ذي قدرة انفاقية عالية ما يساهم في إدخال العملة الصعبة إلى البلاد.

يشارالى أنّ 3 كازينوهات بمدينة سوسة مغلقة وغير مستغلّة منذ أكثر من عشر سنوات لاثنين منهم.