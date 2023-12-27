وصول أكثر من 600 مهاجر إلى لامبيدوزا الايطالية منذ الأمس

قالت مصادر أمنية إيطالية، إن عمليات إنزال المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة تستمر بلا توقف، والتي استؤنفت بفضل الظروف الجوية المواتية.

وأضافت المصادر ذاتها في مذكرة الأربعاء، أنه “بعد وصول 480 مهاجراً أمس، قامت زوارق الدورية التابعة لقوات الشرطة المالية وخفر السواحل بنقل 137 مهاجراً آخرين إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي بين ليلة وضحاها”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “المهاجرين الذين أعلنوا أنهم قادمين من مصر، إريتريا، سورية وباكستان وأخبروا رجال الإنقاذ بأنهم غادروا من ليبيا”. لكن “مجموعة صغيرة، يبلغ عدد أفرادها 15 شخصاً، كانت على متن قارب صغير يبلغ طوله 7 أمتار، انطلقت من صفاقس في تونس”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “بعد إجراء عملية الفرز الصحي الأولي، تم نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”.

وكالة الانباء الايطالية “آكي”